HUIZENJACHT. Hamme, landelijk leven in de ‘gouden driehoek’: “Een instapklare woning mét zwembad heb je voor 375.000 euro”

Dendermonde Rookontwik­ke­ling in hoogspan­nings­ca­bi­ne, situatie snel onder controle

Op de Sint-Onolfsdijk in Appels is de brandweer van Dendermonde donderdagochtend uitgerukt voor een brandje in een hoogspanningscabine. Bij werken werd er rookontwikkeling waargenomen, maar uiteindelijk was er weinig aan de hand.

14:16