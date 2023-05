Huis van het Kind organiseert familiehappening: “Plezier voor alle leeftijden”

Kunst- en ambachten­markt hangt ‘kunst aan de lijn’

In Daknam vindt op pinkstermaandag een nieuwe editie plaats van de kunst- en ambachtenmarkt, in de volksmond ook gekend als de Trappistenfeesten. Een nieuwigheid dit jaar is ‘Kunst aan de lijn’. Iedereen kan tekeningen of andere creatieve werkjes meebrengen en die worden aan een draad opgehangen en tentoongesteld.