Honderdtal tractoren vertrekken vanuit Hamme naar Brussel voor protest

Het was rond 9.00 uur vanochtend dat de eerste tractoren verzamelden op de parking ter hoogte van Bierland in Hamme. De landbouwers zijn heel ongerust over hun toekomst en trekken daarom vandaag naar Brussel voor te protesteren en hun stem te laten horen. Er werden ongeveer 40 tractoren verwacht in Hamme, maar dit aantal werd ver overschreden met honderd tractoren. Zij vertrokken in Hamme rond 9.30 uur naar Brussel. “De ongerustheid is groot, en we willen zeker onze stem laten horen in dit verhaal, in de hoop dat er toch iets zal veranderen", klinkt het.