Honderden KLJ-Leden aanwezig op groot sportfeest bij KLJ Hamme Sint-Anna

Illegaal gebouwde chalets in Appels met de grond gelijk gemaakt: “Natuur opnieuw alle kansen geven”

Op een weide ter hoogte van de Rebbroekstraat in Appels bij Dendermonde heeft Natuurpunt twee illegaal gebouwde chalets afgebroken tot op de grond. Zij kregen het stuk grond vorig jaar in beheer en kregen toen te horen dat de gebouwen er illegaal gezet waren. “Door ze af te breken zorgen we enerzijds voor ontharding, maar kan ook de natuur hier zijn gang gaan”, vertelt Bart Dierickx.