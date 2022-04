Hondenlosloopweide van 2.500 vierkante meter plechtig geopend door gemeentebestuur

De hondenweide aan de gespoelde put in Moerzeke is de eerste hondenweide op het grondgebied van Hamme. De vraag er naar werd al lang geleden gesteld. “In 2018, bij mijn aanstelling als schepen van dierenwelzijn, werd ik aangesproken door VZW 't Hondenbos om hier werk van te maken", zegt schepen Jan De Graef (N-VA). “De vraag was terecht, want er zijn heel wat honden in Hamme die graag eens ravotten", klinkt het0