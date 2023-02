Herman Vijt stopt na 15 jaar aan het einde van legislatuur als burgervader: “Er ligt nog veel werk op de plank. Uitbollen zit er dus niet in”

Burgemeester Herman Vijt (CD&V) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 geen lijsttrekker meer zijn voor zijn partij, en hangt dan ook zijn burgemeesterssjerp aan de haak. Dat heeft de partijraad van CD&V woensdagavond bekendgemaakt. “Ik ben niet over één dag ijs gegaan, maar na 15 jaar is het wel mooi geweest”, vertelt Herman Vijt. Ann Verschelden zal hem als lijsttrekker vervangen en wordt zo de eerste vrouw in Hamme die de lijst zal trekken voor de partij.

In december 2024 wordt Herman Vijt (CD&V) 65 jaar en zal hij 15 jaar lang burgervader van Hamme zijn geweest. Dat jaar zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen en dus - volgens hem - het ideale moment om afscheid te nemen.

Herman Vijt (CD&V) begon zijn politieke carrière in Hamme al in 1994, toen werd hij gemeenteraadslid voor de partij. Bij de verkiezingen in 1997 werd hij meteen schepen van Cultuur, Toerisme, Kunstonderwijs en Mobiliteit. In 2010 mocht hij voor de eerste keer de burgemeesterssjerp dragen. Hij volgde zo zijn partijgenoot Paul Van De Casteele op, die zich na 15 jaar burgemeesterschap had teruggetrokken. Sinds 2010 was Vijt onafgebroken burgemeester van Hamme, maar daar komt in 2024 een einde aan. Vijt wordt dat jaar 65 jaar en zal 15 jaar burgemeester van Hamme zijn geweest. “Ik ben niet over één nacht ijs gegaan om deze beslissing te nemen. Maar na 15 jaar is het wel mooi geweest”, aldus Vijt.

De ogen geopend

Op 8 april 2021 werd Vijt nog opgenomen in ziekenhuis met corona. De man moest aan de beademing en had een hele tijd nodig om te herstellen. Op 27 april kon hij terug aan de slag gaan als burgemeester. “Dit heeft mijn ogen echt geopend. Het heeft mij doen beseffen dat er nog veel andere dingen zijn in het leven. Je kan dus zeker zeggen dat de coronabesmetting zeker ook een rol heeft gespeeld in de beslissing om het burgemeesterschap in schoonheid af te sluiten.”

Quote De komende jaren ligt er nog heel wat werk op de plank. Ik zal hard blijven werken om ons bestuursak­koord zo goed mogelijk uit te voeren. Uitbollen zal er dus zeker niet inzitten Herman Vijt

Maar dus tot de verkiezingen blijft Vijt wel nog gewoon burgemeester en zal hij zich blijven inzetten voor de gemeente die hij de afgelopen 15 jaar mee gevormd heeft. “De komende twee jaar ligt er nog heel wat werk op de plank. Ik zal hard blijven werken om ons bestuursakkoord zo goed mogelijk uit te voeren. Uitbollen zal er dus zeker niet inzitten”, belooft Vijt.

“Hele eer”

Tijdens de partijraad van CD&V, die woensdagavond plaatsvond, werd ook unaniem beslist dat schepen Ann Verschelden hem zal opvolgen als lijsttrekker. Ze wordt daarmee de eerste vrouwelijke lijsttrekker in de geschiedenis van de partij, en bij uitbreiding volledig Hamme. “Ik vind het een hele eer dat ik deze kans krijg, en ben er ook heel dankbaar voor”, reageert Verschelden. “Bij de vorige verkiezingen had ik het tweede meeste voorkeursstemmen. Ergens was het dus wel een logische beslissing, maar ik ben blij dat die door de hele partij gedragen wordt. Dat ik dan ook nog eens de eerste vrouwelijke lijsttrekker wordt, maakt het extra speciaal.” Voor de schepen is het nu uitkijken naar de verkiezingen. “Ik ben alvast blij de steun van vrienden, familie,... Nu is het afwachten wat de kiezer zal zeggen in 2024.”

