Herinrichtingswerken Kaaiplein kunnen rekenen op 900.000 euro van Vlaanderen, werken starten ten vroegste in 2023

Hamme Bromfiet­ser naar ziekenhuis na aanrijding met personenwa­gen

Op de N41 ter hoogte van de Broekstraat in Hamme is zaterdag in de late namiddag een bromfietser gewond geraakt bij een kleine aanrijding. Beide voertuigen reden in de richting van Temse, maar hoe het ongeval gebeurde is niet duidelijk.

15 mei