Herfstwandelzoektocht van 11.11.11 lokte helft meer bezoekers dan vorig jaar

Hamme Wekelijkse markt opnieuw op oude vertrouwde locatie: “Klaar voor nieuw hoofdstuk”

Zaterdagochtend werd op het Marktplein de blijde herintrede van de wekelijkse markt plechtig geopend. Drie jaar lang verhuisde de markt naar het Tweebruggenplein, maar nu zijn de marktkramers opnieuw aanwezig op hun oude vertrouwde stek. “Het is leuk dat we hier terug zijn midden in het centrum van Hamme", zegt marktkraamster Nadine Mettepenningen.

13 november