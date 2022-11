Herfstwandelzoektocht van 11.11.11 lokt helft meer bezoekers dan vorig jaar

De wandeltocht was dus opnieuw een groot succes en de organisatie blikt er tevreden op terug. De actie werd afgelopen weekend afgesloten met de prijsuitreiking voor de elf winnaars. “In oktober werden er 165 formulieren verkocht, dat is meer dan de helft van vorig jaar", klinkt het. “Daarvan hebben er 127 hun antwoordformulier op tijd ingediend.”

Daaruit werden nog eens elf winnaars gekozen die allemaal een leuke prijs kregen. Bij de prijsuitreiking was er ook een beeldmontage die getoond werd met als thema arbeidsomstandigheden in het zuiden. “Volgend jaar kiezen we als thema klimaatrechtvaardigheid en hopen we opnieuw weer veel deelnemers te mogen verwelkomen.”