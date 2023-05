Heraanleg slechtste straat van Hamme krijgt verder vorm: “Eind juni nog participatiemoment met inwoners”

Het project voor de heraanleg van de Strijderslaan in Hamme krijgt steeds verder vorm. De laatste maanden werd er achter de schermen hard verder gewerkt op dit dossier. Sinds 2022 werden er heel wat onderzoeken gedaan naar de aanwezige bodem- en grondwaterstanden in de straat om na te gaan in welk mate en snelheid het hemelwater in de bodem kan infiltreren voor de toekomst. “We zullen ook nog de kabels laten controleren en eind juni volgt er een nieuw infomoment", zegt schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen (CD&V).