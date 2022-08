Hele zomer lang aan gewerkt, maar KoHa Zogge kan schooljaar aanvatten in vernieuwd gebouw: “Nieuwe klaslokalen, extra vergaderruimte en zonnepanelen voor duurzame energie”

HammeDe campus van KoHa in Zogge is klaar voor het nieuwe schooljaar. De afgelopen twee maanden werd het oude kloostergebouw, waarin de school gehuisvest is, stevig onder handen genomen. Het resultaat: enkele nieuwe, gezellige klassen en extra vergaderruimte voor de leerkrachten. “Het duurzame aspect was zeer belangrijk, gezien stijgende energieprijzen”, zegt directrice Kelly Leys.

Het schoolgebouw was vroeger een klooster en dat is op sommige plaatsen nog steeds zichtbaar. Afgelopen zomer werd het gebouw stevig onder handen genomen. Twee maanden lang werd er hard gewerkt om alles klaar te krijgen, en ook de directrice en de leerkrachten hebben hier aan meegeholpen. “Een eerste belangrijke investering die werd gedaan, is het plaatsen van 56 zonnepanelen en het aanpassen van onze verwarmingsketel", zegt directrice Kelly Leys. “Gezien de hoge gas- en energieprijzen geen overbodige luxe. De zonnepanelen hebben deze zomer al goed hun werk gedaan.”

Daarnaast werden ook drie oude vertrekken van het klooster omgevormd tot een klas met een zithoek. “We hebben hiervoor drie muren uitgebroken zodat we de ruimte konden open trekken. Van een oude donkere ruimte hebben we nu een mooie gezellige klas gemaakt waar we heel trots op zijn”, klinkt het. Een andere ruimte werd ingevuld als vergaderruimte of koffiekamer voor de leerkrachten.

Nieuwe dynamiek

Als derde punt werd er ook meer ingezet op het digitale leren. Zo werd in heel de school onder meer glasvezelkabel aangelegd, die zorgt voor supersnel internet. Alles afwerken tegen het begin van het nieuwe schooljaar, was een huzarenstukje. “Deze week werd er zelfs nog een vloer gelegd in de klassen. Het was twee maanden lang doorwerken zonder veel vakantie, maar we hebben allemaal een voldaan gevoel. Ik ben mijn leerkrachten dan ook bijzonder dankbaar voor wat zij hier allemaal hebben gedaan”, aldus Leys. “We hebben nu veel betere lokalen voor onze leerlingen.”

Met al deze aanpassingen wel de directie ook een nieuwe dynamiek geven aan de school. Momenteel zitten er 180 leerlingen op de campus van KoHa in Zogge. “We zijn een kleine gezellige school onder de kerktoren en dat willen we zeker ook blijven, maar we hopen op deze manier natuurlijk ook wel nieuwe leerlingen aan te trekken. We willen hen hier een zeer leuke tijd geven.” In de toekomst plant de school nog meer aanpassingen aan het voormalige klooster, en zullen er nog meer ruimtes aangepakt worden.

