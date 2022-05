Harmonieorkest ‘Moesicali’ brengt grootste en meest unieke show in de geschiedenis: “Totaalbeleving staat centraal”

Harmonieorkest Moesicali, is de langst bestaande vereniging van Moerzeke, en brengt dit najaar hun grootste show ooit, en dit na twee jaar lange coronastilte. ‘The Greatest Show’ zoals ze hun optreden noemen, is een vergelijking naar de gelijknamige film van The Greatest Showman, die in 2017 in de zalen te zien was. “We willen de toeschouwer verbazen en een adembenemend muzikaal en visueel avontuur bezorgen", zegt Kathleen Van den Berghe, voorzitter van Moesicali. “We hadden het in de coronatijd bijzonder moeilijk omdat we niet meer mochten optreden, dus ware we op zoek naar een idee om positief te denken en ons te blijven verbinden met elkaar", klinkt het. “We besloten dan om met verschillende verenigingen samen te werken, en dit fantastische evenement op poten te zetten", klinkt het.