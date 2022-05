Harmonie Kastel organiseert twee unieke optredens voor 100ste verjaardag

Gent IN BEELD. Ontdek de wereldbe­roem­de grafitti­kus­te­naar Roa in... Sint-Amandsberg

Achter de sporen van station Gent-Dampoort vind je sinds kort een goed verstopt openluchtmuseum. In zijn beginjaren schilderde de inmiddels wereldberoemde graffitikunstenaar Roa een vijftigtal zwart-witte dieren in de verlaten Malmarfabriek. Die is inmiddels gesloopt, maar een deel van zijn werken bleef bestaan. Het ontdekken waard.

9:35