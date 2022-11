Handelaars slaan handen in elkaar en nodigen sint uit in winkelstraat

Na de coronacrisis probeert de winkelstraat positief te blijven en willen ze zichzelf weer op de kaart zetten. Daarom slaan de handelaars de handen opnieuw in elkaar om leuke acties te organiseren. Op zaterdag 26 november komt de sint langs in de Kerkstraat en heeft hij heel wat lekkers bij zich. “We willen er terug een toffe winkelstraat van maken en heel wat volk uitnodigen", zegt Petra Van Uytvanck. “Daarom komt de sint langs en voorzien we ook een kinderdisco voor de kleinsten", klinkt het. De kinderdisco gaat door op de Varkensmarkt in Hamme tussen 15 uur en 16 uur. De sint zal tussen 13 uur en 16 uur aanwezig zijn in de Kerkstraat in Hamme.