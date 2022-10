Hamse scholen krijg subsidies van Vlaams minister van onderwijs om te renoveren

In het verleden heeft de minister nogal geïnvesteerd in de Hamse scholen. Dit keer is er een budget voorzien van 204.050 euro voor twee scholen in Hamme. De Vlaamse regering wil drie miljard investeren in schoolprojecten, en deze investeringen zijn dus zeer welkom, ook voor de scholen in Hamme. Het gaat dit keer om de KOHA vrije basisschool de heilige familie en KOHA De vijfsprong in Moerzeke. De Heilige familie en De Vijfsprongen krijgen beiden een budget van 102.000 euro om te renoveren. Voor de Heilige familie gaat het om de renovatie van hun plat dak aan kleuterschool en het voorzien van een ventilatiesysteem. Ook zullen ze hun sanitair blok verbouwen voor de kleuters. In Moerzeke zullen ze het geld gebruiken voor het vervangen van de verwarmingsketel, het inrichten van sanitair in een leegstaand gebouw en de renovatie van de dakgoten.