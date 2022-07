Hamse Rode Kruis mag nieuwe ziekenwagen laten meerijden tijdens nationaal defilé

Het is uniek en gebeurd niet veel maar het Rode Kruis afdeling Hamme is geselecteerd om met haar nieuwe ziekenwagen mee te rijden in het Nationaal Defilé van 21 juli te Brussel”, klinkt het. “Een blijk van waardering voor het geleverde werk, het nieuwe model is voor een groot deel samengesteld door vrijwilligers van Rode Kruis - Hamme, het is een erkenning van onze werking en inzet door de hoofdzetel van Rode Kruis - Vlaanderen”, klinkt het. Tijdens het defilé zullen Niels De Geeter, verantwoordelijke van de hulpdienst en Pieterjan Deboeck, ondervoorzitter met het voertuig rijden en begeleiden.