Hamse Handelaars organiseren modewandeling in gemeente

Hamme “De politie belde om te vragen of ik thuis was, want mijn apparte­ment stond in lichter­laaie”: Ilvy (46) verliest hebben en houden terwijl ze op reis is in Span­je

Ilvy Uit Hamme verloor begin augustus haar hele hebben en houden bij een zware brand in haar appartement in de Geemstraat in Hamme. De vrouw was net op reis in Spanje toen ze telefoon kreeg dat het appartement volledig vernield was door de vlammen. Intussen werd er ook een crowdfunding opgestart om de vrouw te helpen. “Een dag later nam ik het vliegtuig terug naar huis om de schade op te meten.”

6 september