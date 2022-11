Hamse groendienst legt sneukeltuin aan in gemeentelijk park

In het Kerckwijkpark in Hamme heeft de groendienst van de gemeente een nieuwe troef voorzien in het park. Zij hebben er de laatste tijd gewerkt aan een sneukeltuin voor de Hamse inwoners. Vandaag werd er de laatste hand gelegd aan de sneukeltuin. Schepen Koen Mettepenningen is heel tevreden. “Het is maar een heel kleine ingreep geweest, maar ook de kleine dingen kunnen voor een leuke extra zorgen en dat is hier zeker het geval. Ik ben heel blij met het geleverde werk van onze groendienst", aldus de schepen.