Hamse DJ zal Moose Bar op Tomorrowland afsluiten met DJ-set

RESTOTIP. Bar Belgica: “Hapje en drankje in pareltje in stadscen­trum”

Het unieke kader van het historische, helemaal gerenoveerde Huis van Winckel aan de Kerkstraat was er al. Recent werd ook de laatste hand gelegd aan de renovatie van de volledige cultuursite én achtertuin. En dus werd het tijd om Bar Belgica uit te proberen. De kaart om iets achter de kiezen te steken is niet uitgebreid. Maar het is wel lekker. En het prachtig decor is een aangename surplus.