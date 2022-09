Hamse biermarkt na enkele jaren afwezigheid terug op de kalender

Dat de biermarkt gemist werd is duidelijk, want er is een record aan brouwerijen die zal afzakken naar de markt in Hamme. “We kunnen dit jaar rekenen op 12 brouwerijen die naar hier komen, en dat is het hoogste aantal dat ik me kan herinneren dat er al is geweest", zegt organisator Nico Van Puyenbroeck. De opbouw voor de markt is volop bezig, en dit jaar zijn er ook enkele nieuwigheden voorzien.