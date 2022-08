Hams wijndomein zet deuren open voor grote publiek

Het is intussen al elf jaar geleden dat Matthias en zijn vrouw het wijndomein aan de Waterstraat in Hamme hebben overgenomen. Sindsdien maken ze er hun eigen wijn als hobby, maar de hobby is intussen bijzonder groot geworden met 2.000 flessen die op de markt gebracht worden dit jaar. Beiden hebben ze een job in de theater en filmwereld, en die combineren ze nog altijd, al lukt het tegenwoordig maar net.

In het etiket van de wijnen zit dan ook een verwijzing naar hun job, intussen zitten ze ook al aan heel wat ‘takes’ op hun wijngaard. Dit weekend hebben ze ook een primeur voor het publiek. “De eerste Hamse mousserende wijn zal er in première aanwezig zijn", zegt Matthias. “Het gaat om de Mira Take 5. Hij zal schitteren samen met onze witte wijn en onze zeer limited edition Rosé Mira.”

Er zullen enkele unieke wijnen te proeven zijn zondag.

Tijdens de opendeurdag kan er op het grote wijngaardterras lekker genoten worden van de wijnen, andere dranken en een heerlijk lokaal lekkernijenbord met tapas. Er zal ook een rondleiding zijn op het domein. “Tijdens de rondleiding van druif tot wijn leggen we uit waarom we deze specifieke druivensoorten gekozen hebben en hoe wij echte Hamse en Belgische wijn maken met respect voor de natuur en onze gastronomie”, zegt Matthias.

De wijngaard is bijna een hectare groot en dat maakt het bijzonder uniek in Hamme aan de Oude Durme. “De felle hittegolf heeft zich ook laten voelen op de wijngaard, maar al bij al is de zomer nog lief geweest voor de wijnboeren”, klinkt het. “We hebben ook druiven gehad die verbrand zijn, maar dit zal de pret zeker niet drukken, de oogst ziet er dit jaar fantastisch uit en zal veel vroeger vallen dan andere jaren. Naar schatting brengen we zo een 2.000 flessen op de markt dit jaar.”

Wie zondag een kijkje wil gaan nemen kan dit doen aan de Waterstraat in Hamme. Te voet of met de fiets, kom je via de Oude Durme, de Waterstraat of Neerenweg. Met de wagen, kom je best via de Kruisbeeldstraat 70.

