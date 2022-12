Hams koppel mag naar Kerstconcert van de koning in paleis: “Hele eer voor ons"

HammeWilly Van Den Branden (84) en zijn vrouw Jenny Bracqué zijn op 20 december uitgenodigd voor het kerstconcert van de koning in het Koninklijk Paleis in Brussel. Vorig jaar kreeg het koppel ook al een uitnodiging, maar toen werd alles geannuleerd wegens corona. “We vinden het een hele eer dat we dit jaar opnieuw mogen langskomen", zegt Willy.

Al jarenlang is het koppel van het koningshuis en organiseerde Willy ook meerdere tentoonstellingen in Hamme. Dit jaar heeft hij zijn laatste tentoonstelling gehouden, maar hij kreeg vorige week nog een kers op de taart in de brievenbus. “We kregen een brief van het koningshuis dat we mogen langskomen op het kerstconcert op 20 december", zegt Willy. “Na de uitnodiging van vorig jaar wisten we nog niet meteen of we opnieuw zouden uitgenodigd worden, maar het doet ons veel plezier dat dit wel zo is.”

Het is al sinds 1999 dat het koppel fan is van het koningshuis, nadat ze werden uitgenodigd op de huwelijksceremonie van Filip en Mathilde. Dat ze deze uitnodiging gekregen hebben vinden ze niet zo vanzelfsprekend. “We kijken er enorm naar uit om er naartoe te gaan en hopen ook eens te kunnen spreken met de koning, dat heb ik hem gevraagd in mijn brief. Ook een foto zou zeer leuk zijn", klinkt het. Ook zijn vrouw is in de wolken en maakte zelf een eigen kleed om aan te trekken volgende week op het kerstconcert. “Dit is een eer voor ons, voor iemand van Hamme", besluit hij.

Ook burgemeester Herman Vijt is op de hoogte van de uitnodiging. “Dit is niet velen gegeven, dus voor ons als gemeente is het zeker ook leuk dat iemand ons daar kan vertegenwoordigen", zegt Herman. “Het is bijzonder mooi om te zien, en als burgemeester kan ik hier alleen maar tevreden mee zijn”, klinkt het.

Volledig scherm Jenny en Willy (rechts) mogen volgende week naar het concert van de koning. © Koen Baten

