Hams energiebedrijf Ampère wil elke Hammenaar laten meegenieten van groene energie en hun projecten: “Wie aandelen koopt geniet mee”

Watermolen­tri­at­lon neemt sabbatjaar: “Hoge kwaliteit leveren die men gewoon is, was niet mogelijk”

Vorig jaar werd de Watermolentriatlon noodgedwongen een duatlon, dit jaar zal het evenement, dat een traditie is in de Wuitensgemeente, helemaal niet georganiseerd worden. De oorzaak? De vele werken in de gemeente en het uitblijven van een oplossing voor het zwemgedeelte. “De hoge kwaliteit brengen die men van ons gewoon is, is dit jaar niet mogelijk”, klinkt het bij de organisatie, die wel verzekert dat de triatlon volgend jaar opnieuw zal plaatsvinden.