Hams bestuur biedt inwoners parkeersticker aan om parkeerplaats open te stellen voor zorgverleners

Hamme Jeugd­dienst organi­seert hele dag activitei­ten voor dag van de jeugdbewe­ging

Vrijdag wordt overal in Vlaanderen opnieuw Dag van de Jeugdbeweging gevierd. Ook in Hamme zal die dag heel wat aandacht gegeven worden aan de jeugdbewegingen in de regio. Iedereen die een uniform draagt zal beloond worden in het jeugdcentrum Den Appel.

20 oktober