Hammenaar Tom Swartelé (28) reed op drie uur tijd 30 keer muur van Geraardsbergen op en behaalde daarmee een record: “Leuke uitdaging”

Stomdron­ken bestuurder stapt uit pick-uptruck tijdens controle: “Dit is vragen om een zwaar ongeval”

De lokale politie van Dendermonde heeft zaterdagavond en -nacht een controle gehouden op alcohol en drugs in het verkeer. Hierbij haalden ze een bestuurder van een pick-uptruck uit het verkeer die vier keer de toegestane limiet had geblazen. Hij was zelfs zo dronken dat hij niet meer op zijn benen kon staan. “Dit was vragen om een zwaar ongeval", klinkt het bij de politie.