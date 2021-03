Hamme in rouw na dood van Simon (18): “Hij had een hart van goud en stond altijd voor zijn vrienden klaar”

Kastel/MoerzekeDe gemeente Hamme is in shock na de dood van de 18-jarige Simon Van Den Broeck. De zoon van schepen Ann Verschelden kwam afgelopen weekend om het leven bij een ongeval in Kastel. “Het was net zijn eerste jaar als chiroleider bij de kleinsten. Geen idee hoe we dit aan hen moeten uitleggen", getuigt hoofdleider Rens Depauw.