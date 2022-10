Hamme herdenkt oorlogsjaren met fakkeltocht

HammeInwoners van Hamme, Zogge en Sint-Anna trekken in het kader van Wapenstilstand de straat op om de vele oorlogsslachtoffers te herdenken met een fakkeltocht. Het project kreeg de naam ‘Sterrenstof’, en zal ook lokale oorlogsverhalen in de kijker plaatsen.

Zoals op vele plaatsen in Vlaanderen is het ook in de Hamse dorpen traditie om op 11 november herdenkingsplechtigheden op poten te zetten. Maar ook aan de vooravond van Wapenstilstand is er reeds aandacht voor de vele oorlogsslachtoffers, en dat onder de naam ‘Sterrenstof’. Concreet gaat het om een fakkeltocht tijdens dewelke Hamse oorlogsverhalen een plaats krijgen. Voorts is er ook plaats voor woord, kunst en muziek

“Op verschillende plaatsen in het centrum van Hamme zullen we die donderdagavond lokale oorlogsverhalen aanwenden om te vertellen hoe burgers de Eerste Wereldoorlog in Hamme beleefden”, zegt schepen van Erfgoed Jan De Graef (N-VA). “Het wordt een begeleide tocht van zo’n vier kilometer, met op het einde de mogelijkheid om met een glaasje en hapje bij te praten.” Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht via deze link.

Bloemenhulde

Ook op vrijdag 11 november wordt Wapenstilstand op meerdere plaatsen herdacht. In Hamme is er om 9.30 uur een eucharistieviering, met een optreden van de Red Cross Pipe Band. Aan het Koning Albertplein en het vredesmonument van de Tweede Jagers te Paard staat een bloemenhulde en toespraak op de planning. In Zogge is er dan weer om 10 uur een vredesviering in de kerk, gevolgd door een hulde aan de strijders van beide wereldoorlogen.

In Sint-Anna begint de herdenking al om 9 uur met een bezinningstekst en een herdenking van de gesneuvelden. Er zullen ook bloemen neergelegd worden onder begeleiding van de plaatselijke Koninklijke Muziekmaatschappij.

