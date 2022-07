Groep vrienden organiseert optredens voor goede doel

Het lokale muzikale evenement Summerfest gaat door op de Koning Albertlaan in Hamme. Die dag zullen er enkele optredens zijn van onder meer Blue Riot Combo, One Time Blues band en nog enkele anderen. Het gaat dus om jazzmuziek, zoals vroeger, en de opbrengst gaat naar VZW Pinocchio, die kinderen verzorgen met brandwonden. “We hebben de bands gratis kunnen strikken en zij willen komen spelen voor ons voor het goede doel", zegt Marc Bouillon. “Er zullen naast de optredens foodtrucks zijn, een cava-bar en natuurlijk de tapwagen van Chimay.” Alles is volledig gratis, maar iedere bezoeker mag geven wat hij wil voor het goede doel. “Met die opbrengst kunnen we het goede doel steunen", klinkt het. Het festival gaat door op 30 juli op het Koning Albertplein en start om 13 uur. Om middernacht zijn alle festiviteiten afgelopen. “De bedoeling is om dit evenement vanaf nu elk jaar opnieuw te kunnen organiseren", besluit Marc.