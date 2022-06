Groep vrienden neemt organisatie Kouterkermis over: “Wilden het niet laten verdwijnen in alle stilte”

MoerzekeDe Kouterkermis in Moerzeke zal dan toch niet verdwijnen nadat de vorige organisator, een carnavalsgroep uit Moerzeke, de handdoek in de ring gooide. Een groep van 11 vrienden neemt enthousiast de fakkel over en wil er voor zorgen dat de Kouterkermis nog jarenlang op het programma staat. “Het is een leuke plek om iedereen bij elkaar te krijgen, en dat moet behouden worden", zegt Bert Boel, een van de nieuwe organisatoren.

Een verplichte onderbreking van twee jaar en andere factoren hebben er over beslist dat de vorige organisatoren, carnavalsvereniging Schief Rechtendeur, van de Kouterkermis de handdoek in de ring hebben gegooid, maar voor een groep vrienden uit Moerzeke en Kastel was dit bijzonder jammer, en daarom hebben zij beslist om de Kouterkermis een doorstart te geven. “We zaten allemaal in de entourage van Prins David bij carnaval en hebben elkaar zo leren kennen", zegt Peter Van Den Broeck. “Toen we het nieuws hoorden van de kermis hebben we besloten om dit als groep samen toch verder te zetten", klinkt het.

Aan het concept van de Kouterkermis zullen ze heel weinig veranderen, want dat werkt goed zoals het nu is. Alleen wordt de Kouterkermis nu de opener van de kermisweek, terwijl het vroeger de afsluiter was. In het prille begin sloot de kermis aan op de jaarmarkt in Kastel, en dat zal nu ook opnieuw het geval zijn. “Traditioneel startte de kermisweek op zondag in Moerzeke en via de avondmarkt op Kastel, de jaarmarkten in Moerzeke en Kastel op dinsdag en woensdag, een lijn getrokken naar onze kermis die op donderdag startte", zegt Peter. “De jaarmarkt verhuisde echter naar zaterdag, waardoor deze kermis wat apart kwam te liggen, en dit gegeven hebben we nu terug omgedraaid", klinkt het.

De organisatie kijkt er enorm naar uit om de kermis opnieuw op de agenda te zetten en zorgen voor een leuke week. In september 2022 zal de Kouterkermis dus de kermisweek openen in plaats van afsluiten. “Net zoals vroeger organiseren we een avondmarkt met lokale ondernemers, marktkramers en lokale verenigingen die een centje willen bijverdienen", klinkt het. “Daarnaast voorzien we heel wat randanimatie zoals volksspelen, en voldoende ontspanning voor jong en oud. De kermis is een feest van ons dorp, en dat willen we ook zo houden.”

Wie interesse heeft als lokale ondernemer om ook deel te nemen aan de Kouterkermis kan mailen naar kouterkermismoerzeke@gmail.com. “Bij deze doen we ook een warme oproep aan iedereen om zeker een kijkje te komen nemen. Wij hebben er heel veel zin", besluit Bert Boel. De vernieuwde editie van de kouterkermis gaat door op vrijdag 2 september.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.