Groen Hamme bedankt fietsers en wandelaars tijdens wekelijkse marktdag

Hamme Natuurpunt start boom­plantac­tie in natuurge­bied en rekent op vrijwilli­gers

Dit weekend start natuurpunt Hamme met het planten van 7.000 nieuwe bomen in de ‘s Heerenstreek in Moerzeke-Kastel. Het ligt in een natuurreservaat dicht bij het Lippenbroek en daar zullen de bomen geplant worden. Natuurpunt plaatste de afgelopen jaren al heel wat bomen bij in het natuurgebied daar.

24 november