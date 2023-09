GO MIRA start officieel met derde graad aan begin van nieuwe schooljaar: “Historisch moment voor onze school”

Het GO! atheneum MiRA is vrijdag officieel gestart met een derde graad, een heel historisch moment. De inschrijvingen verlopen ook vlot, en de vraag is duidelijk groot. “We zijn heel enthousiast dat we eindelijk een volwaardig vijfde en volgend jaar een zesde jaar secundair starten in onze school. Onze unieke aanpak zorgde ervoor dat we de laatste jaren sterk zijn gegroeid.,” zegt directeur Vincent Browet.