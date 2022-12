GO Mira organiseert lezing met Pedro De Bruyckere over ‘jeugd van tegenwoordig'

HammeGO! MIRA organiseert donderdagavond een lezing en dit jaar komt Pedro de Bruyckere spreken over ‘De jeugd van tegenwoordig’. De mythes over de nieuwe generatie jongeren worden ontkracht of bevestigd. De avond van MIRA is een culturele avond georganiseerd door de leerlingen, leerkrachten en de directeur van de Hamse secundaire school.

“Het is een feit, nieuwe jongeren zijn anders. Maar zijn ze slimmer en sneller? Of zijn ze liever lui dan moe? Zijn ze traditioneler of net weer niet? In zijn toegankelijke en spitse stijl hangt Pedro De Bruyckere een herkenbaar beeld op van de jongeren van nu”, klinkt het. Alles wat leerkrachten en ouders moeten weten over de nieuwe generatie jongeren.

“Elk jaar organiseren we een inspirerende avond voor ouders en sympathisanten maar door Corona hebben we het twee jaar moeten uitstellen. Dit jaar hebben we een echte topper kunnen vastleggen want Pedro De Bruyckere is één van de bekendste pedagogen van Vlaanderen”, zegt directeur Vincent Browet.

Naast een erg boeiende lezing is de avond van MIRA ook een moment waarop leerlingen kunnen schitteren. Ze doen de presentatie, spelen muziek en tonen geavanceerde filmpjes die ze gemaakt hebben in DIGI-ART. Achteraf is er ook een receptie en bar om na te praten en te netwerken.

De opbrengst is voor het goede doel. Opvallend is dat er al veel leerkrachten en directeurs van andere scholen hebben ingeschreven. “Pedro De Bruyckere heeft komende donderdag alvast een kennerspubliek. Na een Coronaperiode merken we op dat jongeren in 2022 de weg regelmatiger kwijt zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Pedro zijn divers publiek voldoende context zal geven over jongeren met al zijn onderzoek en expertise, want wij nemen onze verantwoordelijkheid om de nieuwe generatie kwaliteitsvol te begeleiden en positief uit te dagen”, besluit directeur Vincent Browet.

De lezing start om 19 uur donderdag 15 december aan de Loystraat 70 in Hamme. Registreren via www.gomira.be is verplicht.

