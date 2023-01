GO Mira mag experimenteren met eigen oplossing voor lerarentekort: “Oudere leraar kan eens een lesuur laten vallen om een starter op weg te helpen”

HammeGo Mira uit Hamme is een van de 27 scholen in Vlaanderen die binnenkort een experiment mag uitvoeren in hun school tegen de strijd voor het lerarentekort. Dankzij het project proeftuinen, krijgen zij vrije regels om te gebruiken in hun school, om zo het lerarentekort aan te pakken. “Bij ons zal het vooral belangrijk zijn om met onze oudere leerkrachten de jonge starters goed op te vangen", zegt directeur Vincent Browet.

Het lerarentekort is in vele scholen een probleem aan het worden, en daar wil de Vlaamse regering iets aan doen. Via het project ‘proeftuinen’ is het de bedoeling om meer leerkrachten aan te trekken en deze ook te behouden. Heel wat scholen mochten hun eigen project naar voor schuiven om uit te voeren. Een commissie koos er dan 27 scholen uit, waaronder Go Mira in Hamme. Als het experiment goed werkt in de praktijk, kan dit ook definitief uitgerold worden.

Flexibel

De bedoeling bij de school uit Hamme is om een flexibelere opdracht te voorzien voor de leerkrachten, en een betere opdeling te maken tussen senior leerkrachten en junior leerkrachten. “Stel dat een senior leerkracht 30 lesuren heeft in de week, dan kan ze vier lesuren laten vallen, om zo een startende leerkracht bij te staan en te helpen waar nodig”, aldus Vincent Browet. “Beginnende leerkrachten komen vandaag de dag in een zeer complex systeem terecht, en de hulp van een oudere leerkracht kan hierbij cruciaal zijn om niet meteen voor de leeuwen gegooid te worden.”

Quote We laten hen zien dat jonge starters alle tijd hebben om zich te ontwikke­len, en dat is bij overvolle lessenroos­ters en andere taken niet mogelijk Vincent Browet

De hulp van zo een oudere leerkracht kan bijzonder breed zijn. Ze kan bijvoorbeeld helpen bij lesvoorbereidingen, maar ook aangeven op welke manier zij les geeft en hoe iets aanpakt in de klas. “Jonge leerkrachten kunnen bijvoorbeeld ook een les meevolgen bij de oudere leerkrachten, om zo betere inzichten te krijgen. Het is dus zo dat leerkrachten nog steeds 90 procent les zouden geven, maar dan geven ze ook 10 procent opleiding aan de startende leerkrachten.”

Afwisseling

Deze manier van werken is op twee manieren goed voor het onderwijs. “Voor jonge leerkrachten is het veel aantrekkelijker dat ze een goede begeleiding hebben en kunnen we ze in het onderwijs houden om het tekort op te lossen. Voor oudere leerkrachten is het een goede afwisseling in hun carrière. Sommige leerkrachten willen wel iets anders, maar zien het dan niet direct zitten om directeur te worden, maar op deze manier hebben ze wel een ander takenpakket,” zegt Browet.

De school zal dit experiment toepassen vanuit hun eigen ervaring en vanuit eigen rondvraag bij de leerkrachten op de school. “We willen iets doen aan het statuut van de leerkrachten om zo het tekort te verminderen. Het is niet meer in verhouding, en op deze manier denken we dat de job haalbaarder is voor jonge starters. We laten hen zien dat ze alle tijd hebben om zich te ontwikkelen, en dat is bij overvolle lessenroosters en andere taken niet mogelijk", besluit Browet. Het project start in september 2023 en loopt twee jaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.