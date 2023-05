GO Mira kondigt op ludieke wijze aan dat ze starten met volwaardige derde graad op hun school

Wie zaterdag naar de markt ging in Hamme, kon er niet naast kijken, blauwe sterren, met in het midden het cijfer ‘3’, versierden het wegdek. Deze symbolische actie komt van secundaire school GO! MIRA in Hamme. Op deze manier kondigen zij aan dat ze officieel starten met een derde graad in de school. “We zijn blij dat we deze stap kunnen nemen”, zegt directeur Vincent Browet.