GO!Mira begint met forse uitbreiding van school: 75 extra plaatsen voor leerlingen tegen 2026

Nummers wijzen de weg naar bedrijven in regio: “Leesbaar voor elke bestuurder en dus minder zoekver­keer dat rondjes rijdt”

Gedaan met zoeken naar straatnamen of huisnummers van bedrijven in Temse en Sint-Niklaas. Op initiatief van Interwaas werd een uniforme bewegwijzering uitgerold, waarbij meer dan zeshonderd bedrijven in 21 industriezones een uniek nummer kregen. Het project wordt in een tweede fase verder uitgerold in Beveren en Stekene, en nadien volgt de rest van het Waasland. Hieronder het relaas van de feiten.