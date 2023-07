Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hamme vandaag

Vrederech­ter zal plaatsbe­zoek brengen aan Briel in kader knijten­plaag: “We willen nog meer getuigenis­sen verzamelen”

De vrederechter van Dendermonde zal nog deze zomer een bezoek brengen aan de Scheldeoevers van de Briel in Baasrode. Dat kadert in de strijd die omwonenden zijn aangegaan tegen de Vlaamse Waterweg in het kader van de knijtenplaag die de wijde omgeving teistert. “Laat de rechter maar komen, liefst ‘s avonds en in korte broek.”