Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hamme vandaag

Greg Van Avermaet krijgt afscheids­feest in thuisstad en iedereen mag meevieren

Wielrenner Greg Van Avermaet zet binnenkort een punt achter zijn wielercarrière en zal daarvoor in zijn thuisstad Dendermonde een afscheidsfeest krijgen. In oktober staan een wielertocht, minivoetbaltornooi en live optredens op de Grote Markt op het programma. “Want Greg is niet alleen sportman, maar ook familieman”, klinkt het.