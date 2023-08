Wieler­broers eren nestor ‘Gizze’ (75) met groot verjaar­dags­feest: “Ik koerste nog met Eddy Merckx, maar hem kloppen deed ik nooit”

Vijf broers die samen een wielerverleden hebben: ze zitten vandaag nog steeds rond de tafel bij de familie Van Landeghem in Sint-Gillis-Waas. Met op kop Ghislain, beter bekend als ‘de Gizze’, die 75 jaar is geworden. De voormalige profrenner trapt ondanks een beroerte negen jaar geleden nog steeds 20.000 kilometer per jaar, op een ligfiets.