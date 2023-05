Gemeente zorgt voor nieuwe lokalen voor kaatsclub Hamme-Zogge

Na twee jaar kunnen skaters zich opnieuw uitleven op gloednieuw skatepark: “Heel tevreden mee”

Twee jaar lang hebben de skaters er op moeten wachten, maar woensdagnamiddag was het eindelijk zover: het nieuwe skatepark aan de Meulenbroeksite werd plechtig geopend. Heel wat skaters waren aanwezig en reageerden erg blij. “Het is ook bijzonder fijn dat we inspraak hebben gekregen in het ontwerp", zegt Stan Verhoeve (17).