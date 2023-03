Gemeente verhoogt belasting op leegstaande woningen: “Prijzen gelijk met andere buurgemeenten”

De aanpassing van de bedragen komt er na een beslissing die eind vorig jaar al werd genomen, en die nu officieel in werking zal treden. Het aantal woningen dat in Hamme leeg staat is bijzonder laag, en dat wil de gemeente graag zo houden. “Ik denk dat we op dit moment maar over een tiental leegstaande woningen kunnen spreken", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jan De Graef (N-VA). “Dat is bijzonder weinig, maar de woningnood in Hamme is hoog en we willen ook graag mooie woningen in onze gemeente. Er zijn nog heel veel bouwgronden die er verwaarloosd bij liggen. We willen ons aansluiten bij de reglementering van Woonpunt DDS en verlengen op termijn de verhoging van de belasting op leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen.”