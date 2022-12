Gemeente plant aanpassingen op investeringen om financiën onder controle te houden: “Moeilijke oefening die broodnodig was”

HammeHet gemeentebestuur van Hamme zal op de gemeenteraad van deze week aankondigen dat het meerjarenplan fors zal aangepast worden. Enkele investeringen worden uitgesteld naar de verdere toekomst, om de rekening in evenwicht te houden. Besparen op personeel is het laatste wat de gemeente wil doen. “Dit was geen eenvoudige oefening, maar wel een die broodnodig was", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V).

Het jaar 2022 was er een van vele uitdagingen, en dat er een impact ging zijn op de financiën was wel al duidelijk, maar het bestuur heeft er nu voor gekozen om de investeringen grondig te herbekijken en te evalueren. Enkele van de toekomstige projecten kunnen op dit moment niet uitgevoerd worden en zullen dus noodgedwongen worden opgeschoven naar de toekomst. “De oorzaken zijn intussen wel bekend. Corona speelt nog steeds zijn rol, maar ook de oorlog in Oekraïne zorgt voor duizelingwekkende prijsstijgingen", zegt Herman Vijt. “De lonen zijn dit jaar exponentieel gestegen, meerdere keren zelf dit jaar, en dus is onze loonkost sterk gestegen het afgelopen jaar.” Ook de kosten voor gas en elektriciteit zijn bij de gemeente gestegen en daar is een extra budget voorzien van respectievelijk 270.000 euro en 12.500 euro voor de elektriciteit. Ook de dotaties voor de politie zijn enorm gestegen met 580.000 euro.

Omwille van al deze factoren, zullen er enkele grondige aanpassingen doorgevoerd worden. “In eerste instantie willen we benadrukken dat we niet zullen besparen op de dienstverlening en ons personeel, iedereen kan dus aanblijven. Ook zullen we geen belastingverhoging doorvoeren in onze gemeente”, benadrukt Herman Vijt.

In vier lange vergaderingen heeft het bestuur uiteindelijk de knoop doorgehakt op welke punten er verschuivingen komen. “Zo hebben we onder meer beslist dat de heraanleg van de Mirabrugsite wordt uitgesteld", zegt schepen van financiën Luk De Mey (CD&V). “We gaan wel nog wat verfraaiien, maar het budget hiervoor daalt van 230.000 euro naar 40.000 euro.”

De gemeente blijft wel verder investeren in het zwembad, onder meer voor afdekking, stookketels,warmtepomp en zonnepanelen. “Een nodige investering, die zichzelf op 3,5 jaar zal terugbetalen", klinkt het. De atletiekpiste was hoogst noodzakelijk en daar stijgt de investering van 160.000 naar 240.000 euro.

Op vlak van wegenwerken krijgt de Strijderslaan absolute prioriteit, maar dus zullen de werken in de Plezantstraat en de Slangstraat wel uitgesteld worden. Ook de aanpassing van de Meulenbroekstraat verdwijnt nog even in de koelkast, net zoals het vikingmuseum waar een budget van een miljoen euro was voorzien. “Met al deze aanpassingen hebben we 3,8 miljoen euro aan verminderde uitgaven. Ik wil wel nog eens benadrukken dat het hier gaat om uitgestelde investeringen, niet om geschrapte investeringen", aldus De Mey.

Er is wel ook een positieve noot om mee af te sluiten. “De prognoses voor inkomsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing zullen de komende jaren flink stijgen, en dat is iets waar we ons kunnen aan optrekken. Het gaat best goed in onze gemeente, maar deze oefening was nodig", besluit Vijt.

