Gemeente organiseert raadselspel vanaf 10 jaar tijdens Erfgoeddag

De zin ‘Heb je jouw boekentas mee?’ klinkt bekend in heel veel Hamse huiskamers. De gemeente telt dan ook heel wat scholen, en elke school heeft zijn eigen identiteit en rijke geschiedenis. Sommigen al decennia lang, anderen zijn recenter. Sommige scholen spreken tot de verbeelding of zijn zelfs volledig vergeten en vergaan. Erfgoeddag zet hen in de kijker en haalt herinneringen op. Dit jaar gebeurt dit op een, hoe kan het ook anders, speelse manier.

De bezoekers kunnen dit jaar deelnemen aan een raadselspel vol spannende opdrachten. Zij worden volledig ondergedompeld in een spel waar men zelf dient op zoek te gaan naar oplossingen. Dit kan alleen of in groep. Ondertussen kunnen zij in de setting van de voormalige ‘Kabaskensschool’ verhalen en tradities ontdekken die verbonden zijn aan het bloeiende en boeiende onderwijslandschap in Hamme.

Het raadselspel is geschikt vanaf 10 jaar. De toegang is gratis. Aangezien er wordt gewerkt met tijdsloten en een beperkt aantal publiek tegelijk kan deelnemen, wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via www.jantervaert.be. Het is ook mogelijk om gewoon een bezoekje te brengen. Wanneer je even moet wachten, kan je alvast een drankje consumeren. Het spel gaat door in de Spoorwegstraat 1 tussen 10 uur en 18 uur.