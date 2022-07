Gemeente organiseert opnieuw traditioneel vuurwerk

Dendermonde/Hamme/Schellebelle Heen en weer, heen en weer. Ontelbare keren hetzelfde traject, maar wat houdt de veermannen van de Schelde zo gepassio­neerd? “Al die babbels met passagiers zorgen voor genoeg variatie”

Duizenden mensen per maand varen dankzij hen van de ene naar de andere oever van Schelde en Durme. Om te wandelen, te fietsen, te werken of naar school te gaan. Maar wie zijn die veermannen van de overzetdiensten in Baasrode, Hamme en Schellebelle? Wij gingen op zoek naar de mens achter het roer. Maak kennis met Ronny, Joseph en Johan.

