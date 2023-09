Gemeente organiseert opnieuw feestweek voor 65-jarigen

Drie maanden nadat gebouw onder water stond, is tafelten­nis­club uit Hamme opnieuw open: “Veel helpende handen gehad”

Iets minder dan drie maanden nadat Tafeltenniscentrum Hamme in het Cesar De Golspark helemaal onder water liep na een lek in de waterleiding aan de boiler in de kleedkamers en douches op de eerste verdieping, kan de club de activiteiten in de eigen sporthal hervatten. “Dankzij de snelle dienstverlening van aannemers en de vrijwillige medewerking van een aantal clubleden”, zegt voorzitter François Van Dender.