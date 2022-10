Gemeente organiseert aan vooravond Wapenstilstand fakkeltocht met lokale oorlogsverhalen

Op donderdagavond 10 november organiseren de teams toerisme en cultuur en erfgoed ‘Sterrenstof’, een fakkeltocht met lokale oorlogsverhalen, aangevuld met woord, kunst en muziek. “Op verschillende plaatsen in het centrum van Hamme vertellen we aan de hand van lokale oorlogsverhalen hoe burgers de oorlog in Hamme beleefden”, zegt Jan De Graef, schepen van erfgoed. “We maken de begeleide tocht van ongeveer 4 km doorheen het centrum van Hamme. Op het einde van de wandeltocht is er de mogelijkheid om na te praten onder de sterrenhemel met een glaasje en een hapje. Deelnemen is gratis, om organisatorische redenen is inschrijven verplicht via http://www.supersaas.be/schedule/CC_Jan_Tervaert/Sterrenstof.