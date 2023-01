Gemeente lanceert zak vol met handige babyspullen voor pasgeborenen

Dendermonde Beklaagde krijgt 45 dagen rijverbod nadat hij onder invloed naast sporen terecht komt

Een man stond dinsdag terecht in de Dendermondse politierechtbank nadat hij met zijn voertuig in dronken toestand naast de sporen was terechtgekomen. De man had bijzonder veel geluk dat hij het ongeval nog kon navertellen. “Ik ben kwaad op mezelf dat dit gebeurde", aldus de man.

24 januari