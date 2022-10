Gemeente lanceert project ‘Domino’ om kwetsbare lagere schoolkinderen extra te ondersteunen.

Hamme Wuitensko­mi­tee mag na vier jaar eindelijk nog eens volwaardi­ge carnavals­stoet organise­ren: “Kijken hier enorm naar uit”

Carnaval Hamme en het Wuitenskomitee zijn een van de grootste pechvogels van de afgelopen vier jaar. Omdat zij bijzonder laat carnaval vieren in maart mocht hun feest in 2019 al niet meer doorgaan omdat de lockdown toen net was afgeroepen. Vorige editie was nog een ‘carnaval light’, maar in 2023 is het opnieuw met alle toeters en bellen. “We hebben in die vier jaar wel geleerd om terug te gaan naar de essentie van carnaval en dat is plezier maken”, zegt nieuwe voorzitter Pieter Maes.

17 oktober