Gemeente herstelt bekende ‘Slekkenbrug’ die veel gebruikt wordt door voetgangers en fietsers

In Hamme is de gemeente vandaag begonnen aan het herstel van de ‘Slekkenbrug’. Het gaat om een klein brugje dat onder deze naam bekend is in de volksmond, maar was al langere tijd in heel slechte staat. “Met deze werken zal het opnieuw veel aangenamer worden voor iedereen”, zegt schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen (CD&V).