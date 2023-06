Gemeente Hamme voorziet derde deelwagen in gemeente: “Uniek in de regio”

Amber (26) ontwerpt als eerste Belgische fan LE­GO-bouw­set: “2.316 blokjes om huis uit Disneyfilm na te maken”

Als LEGO-superfan ziet Amber Veyt (26) uit Lokeren haar droom werkelijkheid worden. Haar ontwerp voor een LEGO-bouwset over de iconische Disneyfilm Hocus Pocus verzamelde meer dan 10.000 stemmen en ligt vanaf juli in de winkel. Van de grootste uitdaging tot een geheime bergruimte onder een trap: Amber vertelde ons alles wat we willen weten over haar ontwerp en haar voorliefde voor LEGO.