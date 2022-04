Gemeente en politie lanceren educatief fietsparcours doorheen gemeente: “Kan gebruikt worden als fietsexamen voor school”

Het educatief fietstraject vertrekt aan het Kaaiplein in Hamme en gaat zo naar verschillende locaties in de gemeente. De bedoeling is om de inwoners meer aan het fietsen te krijgen, maar ze ook leren omgaan met enkele situaties in de gemeente. “We werken hiervoor nauw samen met de politiezone die een app ontwikkeld heeft voor de fietsers en hen meeneemt op een tocht doorheen onze gemeente", klinkt het.